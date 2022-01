Sono 13.231 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 56516 tamponi processati in Sicilia.

L’isola è al settimo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 45.555 casi, al secondo posto, la Campania con 30.042, al terzo posto il Veneto con 21.504 casi.

Gli attuali positivi sono 129.313 con un aumento di 10.673 casi. I guariti sono 2.523 mentre le vittime sono 35 e portano il totale dei decessi a 7.740.

Sul fronte ospedaliero sono 1.386 ricoverati, con 83 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 163, 20 casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 3.383 casi, Catania 2.708, Messina 1.562, Siracusa 1.502, Trapani 488, Ragusa 970, Caltanissetta 1.093, Agrigento 1.392, Enna, 133.