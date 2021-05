Non accenna adiminuire l’avanzata del virus Sars-Cov-2 in Sicilia, ieri sono stati registrati 548 i nuovi positivi che fanno lievitare il numero totale dei casi siciliani a 6790 contagiati dal Covid 19.

I ricoverati in ospedale sono 563, di questi 70 sono in terapia intensiva mentre sono 493 i ricoveri in regime ordinario; 6227 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I guariti sono 36. I tamponi eseguiti sono 6390.

Anche ieri purtroppo, ci sono state 3 nuove vittime che portano il totale a 365.