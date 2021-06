In Sicilia aumentano le persone guarite dal Covid-19 , nelle ultime 24 ore sono state 1642 numeri superiori ai nuovi casi di Covid che ieri erano 1.016 su 9.059 tamponi effettuati. I guariti sono 1.642.

I decessi di pazienti positivi al coronavirus sono 23, che portano il totale a 1.946.

Con i nuovi casi sono 35.761 gli attuali positivi, con un decremento di 649 casi rispetto a ieri. Di questi 1.439 sono i ricoverati (38 in meno rispetto a ieri): 1.243 pazienti in regime ordinario (-57) e 196 (-1) in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 34.322 persone. La Regione ha comunciato che sono oltre sessanta, tra drive-in e punti di controllo, i siti predisposti per consentire a quanti rientreranno nell’Isola per le festività di Natale e di fine anno di effettuare il test del tampone rapido, qualora non avessero eseguito il tampone molecolare entro le 48 ore antecedenti l’arrivo.

La misura, contenuta nell’ordinanza del presidente Nello Musumeci e condivisa con il comitato tecnico scientifico regionale, punta a contrastare la diffusione del virus in seguito all’aumento della mobilità proprio durante il periodo natalizio. Sono previsti dei centri di controllo nei principali punti di accesso dell’Isola (porti, aeroporti, etc) e nei drive-in predisposti dalle Asp su tutto il territorio regionale.

Intanto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha emanato oggi l’ordinanza che prevede misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 e con la quale dispone, a decorrere da oggi e fino al 15 gennaio del 2021 compreso il divieto di stazionamento per le persone, dal lunedì alla domenica dalle ore 11 e fino alle ore 22 e l’ 1 gennaio dalle ore 7 alle ore 22 nelle zone della città indicate.