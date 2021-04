Alla luce degli alti numeri di casi di positività al Covid 19 e con un trend di contagi e decessi in continua crescita in tutta la Sicilia nelle prossime ore la Regione potrebbe decidere l’istituzione di nuove zone rosse.

“Aspettiamo domani il dpcm nazionale, abbiamo già dichiarato dieci zone rosse in Sicilia, ma non escludiamo di poterne dichiarare altre, d’accordo con i sindaci e con i dipartimenti prevenzione. Ma crediamo che l’allarme arrivi essenzialmente dalle tre aree urbane Palermo, Catania e Messina.

Ed è lì che dobbiamo concentrare in modo particolare la nostra attenzione, cosa che faremo”.

Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci in un’intervista a Tgcom 24.

“Da lunedì – ha aggiunto – decideremo quale condotta assumere sul fronte scolastico in base al dato epidemiologico che per ora rimane sospeso in tutti gli ordini e gradi”.