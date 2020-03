Sicilia, dà sonnifero e cerca di soffocare figlio tetraplegico: arrestata 54enne

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti al comando provinciale di Catania hanno arrestato una 54enne per il reato di tentato omicidio.

A quanto pare la donna avrebbe cercato di uccidere il proprio figlio di 20 anni affetto da una tetraparesi spastica e da un ritardo mentale, dandogli dapprima del sedativo per poi riempigli la bocca con della carta inzuppata di profumo.

Fortunatamente per il giovane la badante avrebbe scoperto in tempo il folle piano della donna impedendole così d portare a compimento l’insano gesto facendo intervenire i sanitari del 118 che avrebbero trasportato il giovane presso il pronto soccorso dove secondo i medici non si troverebbe in pericolo di vita.