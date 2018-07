Sicilia, “dammi 100 euro o ti ammazzo”: 24enne minaccia la madre e viene arrestato

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di Stato di Catania hanno arrestato un 24enne pregiudicato per tentata estorsione.

A quanto pare, intorno alle 20:00 di Domenica scorsa, il giovane si sarebbe recato presso l’abitazione della madre iniziando ad urlare e a minacciarla di morte se nella prossima settimana non gli avesse consegnato la somma di 100 euro.

Non contento, il 24enne pare che abbia preso una spranga di ferro iniziando così a danneggiare l’automobile della donna, mandandone in frantumi i finestrini. In seguito allo sfogo rabbioso, le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute arrestato il ragazzo, sottoponendolo su disposizione del pubblico ministero di turno alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

Di Pietro Geremia