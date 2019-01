Sicilia, “Dammi il Whisky o ti accoltello”: clochard ubriaco minaccia titolare di un bar

Print This Post

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siracusa hanno indagato un clochard di 60 anni per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

L’uomo, celibe, senza fissa dimora e di origini tedesche, pare che fosse entrato in un bar di Augusta pretendendo dal titolare di avere a titolo gratuito un whisky dietro però la minaccia di un coltello.

Una volta allontanatosi dal bar i militari si sono messi immediatamente sulle tracce del senza tetto riuscendo in men che non si dica a rintracciarlo in evidente stato di alterazione psicofisica presumibilmente dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

Una volta fermato, l’uomo è stato trasportato presso l’Ospedale “Muscatello dove è stato ricoverato oltre ad avergli sequestrato il coltello e segnalato alla competente autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia