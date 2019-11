Sicilia, davano denaro a indigenti per farli diventare prestanome: beccati da Gdf

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi gli uomini

della guardia di finanza di Siracusa hanno messo a segno una maxi operazione

anti truffa.

Stando a quanto emerso dalle

indagini, coordinate dalla procura, i sospettati solevano “assumere” prestanome

per le società pronte a fallire pagandoli tra i 50 e i 200 euro e “pescando” i

nomi anche tra gli indigenti che frequentavano la mensa dei poveri.

L’obiettivo, spiega l’accusa, era quello di portare avanti rete di società

pronta a frodare lo Stato attraverso grandi commesse della zona industriale sfruttando

Durc falsificati che nascondevano grosse esposizioni debitorie generando così

in profitto di oltre 43 milioni di euro in un decennio di attività organizzata

in maniera minuziosa.

Una volta conclusa l’inchiesta

e trasmessi gli atti all’autorità giudiziaria competente, il procuratore ed il

pm incaricato delle indagini pare che si stiano attivando per salvare i posti

di lavoro dei dipendenti delle società implicate affidandole ad un

amministratore giudiziario.