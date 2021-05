“Giuseppe Condorelli, insieme alla sua famiglia, con la sua determinazione e onestà, rappresenta un esempio fondamentale per tutti gli imprenditori onesti, non solo siciliani; per il modo in cui ha risposto alle richieste estorsive delle organizzazioni mafiose che mirano a distruggere l’economia sana del nostro paese”.

Lo afferma il vice presidente nazionale di “Sos Impresa – Rete per la Legalità”, Giuseppe Scandurra, che nei giorni scorsi ha indirizzato al Cav. Condorelli una propria lettera per esprimere vicinanza e solidarietà dopo la denuncia presentata nei confronti degli estorsori.

“Il titolare dell’azienda Condorelli, con serenità e convinzione, sostiene che denunciare conviene – prosegue Scandurra –. Noi sappiamo che ciò è vero. Centinaia di imprenditori, che negli anni hanno fatto la stessa scelta, confermano la verità di quest’affermazione. Oggi, è possibile scegliere di pagare oppure di difendere la propria azienda e, con essa, la propria famiglia e il proprio territorio.

Chi denuncia, oggi, non è più solo, chi decide di farlo può denunciare in sicurezza, soprattutto grazie allo straordinario impegno e professionalità delle forze dell’ordine e della magistratura che, su questi temi, garantiscono una efficienza ed un’efficacia straordinaria. Coloro che hanno fatto la scelta di denunciare hanno potuto contare su una rete di solidarietà garantita da numerose associazioni antiracket che, oggi, rappresentano un supporto valido ed efficace contro la solitudine, la paura e le incertezze delle vittime del racket”.