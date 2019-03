Sicilia, deposita l’incasso in banca e viene derubato: indagano i carabinieri

Print This Post

Un weekend da dimenticare quello per un 60enne ragusano titolare di un supermercato.

A quanto pare infatti l’uomo si era recato a fine giornata a depositare l’incasso presso la cassa continua della Banca Popolare di Ragusa sita in Via Archimede quando sarebbe stato avvicinato da due malviventi col volto travisato da un casco che gli avrebbero strappato il malloppo dalla mani per poi dileguarsi nel nulla a bordo del loro scooter.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso direttore, i due sarebbero riusciti ad arraffare un bottino di ben 14.000 euro.

Sul caso gli uomini dell’arma dei carabinieri di Ragusa i quali hanno già avviato le indagini per risalire agli autori del furto.