Sicilia, depredano 500 chili di olive: denunciato 17enne e arrestato 41enne

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri di San Michele di Ganzaria, paese in provincia di Catania, hanno arrestato un 41enne e denunciato un 17enne per il reato di furto aggravato in concorso.

Secondo quanto emerso dalle indagini, operate nell’ambito del servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori nelle “aree rurali”, i due sospettati sarebbero stati beccati in flagrante a bordo di un trattore mentre trasportavano alcune cassette di plastica e sacchi da raccolta colmi di circa 500 chilogrammi di olive di dubbia provenienza.

Una volta espletate le formalità di rito il 41enne è stato dunque posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.