Sicilia, derubano e picchiano anziana: arrestate due sorelle

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Acireale hanno arrestato due sorelle di 32 e 44 anni per rapina aggravata in concorso.

Il provvedimento, eseguito su ordine del gip del Tribunale di Catania, è stato emanato in seguito alle indagini che hanno visto coinvolte le due donne le quali, secondo l’accusa, si sarebbero introdotte all’interno della casa di una anziana prendendola dapprima a schiaffi e successivamente bloccarla fisicamente per poi strapparle la collana e gli orecchini in oro indossati dileguandosi infine nel nulla.

Solo grazie alle solerti indagini dei militari, i quali si sono avvalsi anche dell’analisi di alcuni sistemi di videosorveglianza, è stato dunque possibile individuare le due donne che sono state riconosciute dalla povera anziana e, su provvedimento del gip, condotte in carcere.

Di Pietro Geremia