Sicilia, deteneva in casa droga e munizioni: arrestato 22enne

Gli uomini della polizia di Stato di Palermo hanno arrestato nella giornata di ieri un 22enne per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di possesso illegale di munizioni.

Tutto ha avuto inizio in seguito ad una attività di osservazione del territorio di Cianulli dove gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza “Brancaccio” avrebbero stanato una centrale di spaccio di droga all’interno di un magazzino al cui piano superiore viveva il sospettato.

Una volta fatta irruzione, le forze dell’ordine avrebbero dunque trovato un vero e proprio deposito consistente in 100 grammi di hashish, 50 grammi di marijuana in parte già suddivisa in dosi e in parte ancora da dividere, 4 bilancini digitali, 1 coltello con lama intrisa di decine di bustine per il confezionamento e un foglio sul quale erano stati annotati nomi e rispettivi costi di elementi ed accessori utili ad allestire una piantagione indoor oltre a ben 2067 cartucce per fucile da caccia di vario calibro.

Terminata la perquisizione tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato mentre il ragazzo, dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti su disposizione dell’autorità giudiziaria.