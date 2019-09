Sicilia, deteneva in casa droga e una bomba a mano: arrestato 50enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La polizia di Adrano in provincia di Catania ha arrestato un 50enne, B.Z., con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di armi da guerra.

In casa dell’uomo gli agenti hanno rinvenuto 1 chilo e 200 grammi di eroina, quasi tre chili di pasticche di ecstasy, una bomba a mano di fabbricazione estera, e 4 mila euro in banconote da 50.

Per trasportare l’ordigno , la polizia è stata costretta a far intervenire il nucleo artificieri che, prima di prelevare la bomba, ha messo in sicurezza l’intero quartiere facendo evacuare tutti i residenti del palazzo.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la struttura detentiva sita in Piazza Lanza.