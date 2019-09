Sicilia, detengono in auto materiale da scasso: 3 denunciati

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia di stato di Nicosia hanno denunciato 3 soggetti provenienti da Catania per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Tutto sarebbe nato dalla denuncia da parte di alcuni cittadini della presenza di un’auto sospetta per le vie principali e in alcune contrade rurali del paese in provincia di Enna.

Una volta sul posto, gli agenti avrebbero immediatamente identificato il mezzo procedendo ad una meticolosa ispezione in cui sarebbero stati ritrovati due paia di guanti, uno scalda-collo, un coltello da cucina e dell’altro materiale atto allo scasso, oggetti che hanno avvalorato i sospetti su una probabile futura attività delittuosa.

Terminata l’ispezione i 3 sospettati, tutti con precedenti penali per reati contro il patrimonio, sarebbero stati condotti in commissariato dove sarebbero stati denunciati alla Procura della Repubblica al Tribunale di Enna.