Sicilia, devasta auto e minaccia passanti con un bastone: arrestato 22enne colombiano

Connect on Linked in

Una vigilia di ferragosto decisamente particolare quella passata a Catania.

Un colombiano di 22 anni in evidente stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche avrebbe avuto la brillante idea non solo di evadere dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto, ma anche di armarsi di bastone per poi iniziare a sfasciare alcune auto in sosta e minacciare i passanti.

Dato il particolare pericolo sul posto si sono fiondati gli uomini della polizia di stato che, seppur con difficoltà, hanno bloccato il giovane per poi condurlo in commissariato dove, terminati gli accertamenti, lo hanno arrestato per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.