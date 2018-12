Sicilia, Dia confisca 1,5 milioni di beni alla Mafia

Un duro colpo è stato dato dalla Stato alla criminalità organizzata siciliana.

Grazie ad un solerte lavoro di indagine da parte degli uomini delle forze dell’ordine infatti, il tribunale di Catania ha emesso un provvedimento di confisca ai danni del 46enne Salvatore Nizza, per beni mobili e immobili dal valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

Il sequestro, operato dalla Dia di Catania, è scaturito all’accoglimento della proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale avanzata dalla locale Dda per via dell’affiliazione di Nizza, condannato in primo e secondo grado per estorsione e associazione per delinquere di stampo mafioso oltre a traffico di sostanze stupefacenti e violazioni alla normativa in materia di armi e omicidio, alla famiglia mafiosa di Cosa nostra catanese Santapaola-Ercolano, attivo nel popoloso rione di Librino con diramazioni nel nord Italia e in Europa.

Di Pietro Geremia