Sicilia, diffama e minacia la ex convivente: arrestato 34enne romeno

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Ispica, paese in provincia di Ragusa, hanno arrestato B.S.C, un 34enne di origini romene, per i reati di stalking e atti persecutori.

L’uomo, in un periodo compreso tra novembre e gennaio scorsi, non avendo accettato la fine della relazione con la donna, una 21enne anch’essa di origini romene, avrebbe iniziato a seguirla costantemente ed a compiere una serie di atti persecutori nei suoi confronti consistenti in minacce, vessazioni e diffamazioni anche sui social network.

Un vero e proprio incubo quello subito da parte della giovane 21enne che l’ha portata a denunciare il proprio persecutore per stalking permettendone così l’arresto e la sua collocazione ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia