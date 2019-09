Sicilia, dimentica figlio in auto: deceduto bambino di 2 anni

Print This Post

Una vera e

propria tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi a Catania.

Un bambino di

soli due anni sarebbe deceduto dopo essere stato dimenticato per diverse ore

dal padre all’interno della propria auto.

Stando alle

prime indiscrezioni sembra che il genitore, di 43 anni e dipendente

amministrativo dell’università etnea, invece di accompagnare il bimbo all’asilo

l’abbia lasciato in macchina recandosi a lavoro.

Solo dopo la chiamata della moglie, che era andata a prelevare il fanciullo, il

padre si sarebbe improvvisamente ricordato l’immane dimenticanza precipitandosi

in macchina trovando il piccolino ad un passo dalla morte.

Nonostante una folle corsa presso il Policlinico, i medici del pronto soccorso non hanno potuto fare altro

che costatare il decesso del bambino di 2 anni su cui gli uomini della polizia

di stato hanno avviato delle indagini.