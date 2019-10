Sicilia, dimentica hashish su tavolo durante controllo di polizia: arrestato 25enne

Print This Post

Una dimenticanza che è costata cara quella commessa da un 25enne originario di Palermo.

A quanto pare infatti il giovane si trovava al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione quando gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Brancaccio, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, avrebbero deciso di fargli visita. Una volta all’interno dell’appartamento però i poliziotti avrebbero notato sopra il tavolo della cucina la presenza di un pezzo di hashish e un bilancino di precisione ancora intriso della stessa sostanza che avrebbe così fatto partire l’ispezione dell’intero appartamento in cui sarebbero stati rinvenuti ben 6 dosi di crack, 10 grammi di cocaina, bustine di cellophane per confezionare le dosi di stupefacente, un fornello da campeggio, un telefono cellulare nonché una somma di denaro superiore ai 500 euro in banconote di diverso taglio e una banconota falsa.

Una volta terminata la perquisizione e sequestrata il materiale rinvenuto il 25enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.