Sicilia, discussione al supermercato si tramuta in maxi rissa

Sembrava la scena di un film con Bud Spencer e Terence Hill quella avvenuta nei giorni scorsi a Paternò in provincia di Catania.

A quanto pare infatti, per risolvere in via definitiva una questione in sospeso col proprio “nemico”, un uomo sarebbe entrato all’interno di un supermarket iniziando a prendersela con un dipendente.

Alle poche, ma incisive, parole si sono immediatamente susseguiti i fatti con un violentissimo scontro fisico fatto di schiaffi e minacce varie, degenerato addirittura a colpi di casco e coltello coinvolgendo inoltre una donna, probabilmente una conoscente dei due rissosi.

Fortunatamente per i due, non ci sono state gravi conseguenze se non delle ferite immediatamente tamponate dai soccorritori del 118. Sedata la maxi rissa, sul posto si sono precipitati gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali stanno valutando una denuncia per entrambi, per i reati di rissa e lesioni.

Di Pietro Geremia