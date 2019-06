Sicilia, Disposta a Luglio la chiusura del Cara di Mineo

Connect on Linked in

Il Cara di Mineo chiude i battenti.

A disporre la fine di uno dei centri per richiedenti asilo più grandi d’Italia e sito in provincia di Catania è stato lo stesso dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini il quale in una nota ha annunciato la chiusura definitiva entro la metà di Luglio di quest’anno.

“Questa è buona notizia per chi, per anni, ha vissuto in zona subendo criminalità e disagi” – ha dichiarato Salvini che, da sempre, ha voluto fortemente la cessazione del flusso di denaro pubblico verso il centro etneo dove, nel suo picco, era stata raggiunta la quota di ben 4.173 ospiti contro i soli 152 tuttora in loco.