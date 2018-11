Sicilia, donna abortisce e muore poco dopo: indagati 7 medici

Print This Post

Sono sette i medici del reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Cannizzaro di Catania rinviati a giudizio da parte del Gup Giuseppina Montuori su richiesta della stessa Procura etnea.

I dottori catanesi sono stati infatti indagati dalle forze dell’ordine per il reato di concorso in omicidio colposo plurimo ai danni di una giovane paziente di 32 anni che, recandosi presso il nosocomio etneo alla sua 19esima settimana di gravidanza, sarebbe deceduta il 16 ottobre 2016 dopo avere perso, con altrettanti aborti, i due gemelli che aspettava in seguito a una fecondazione assistita.

La prima udienza del processo, nel quale non si contesterà il fatto che i medici siano obiettori di coscienza, si terrà il 3 luglio del 2019 davanti alla terza sezione del Tribunale di Catania.

Di Pietro Geremia