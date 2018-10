Sicilia, passeggia tranquillamente e viene morsa da un pitbull

Print This Post

Decisamente una brutta giornata per una signora originaria di Bagheria, in provincia di Palermo.

A quanto pare, sembra che la donna stesse camminando tranquillamente in via Baldassarre Scaduto quando, tutto d’un tratto, sia stata violentemente azzannata da un Pitbull.

In seguito all’aggressione sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori del 118 i quali l’hanno trasportata al pronto soccorso del paese dove i medici, visto le gravi ferite riportate, hanno successivamente deciso per un suo trasferimento presso l’ospedale Civico di Palermo per una delicata operazione chirurgica.

Le.forze dell’ordine stanno tuttora cercando di recuperare il cane che, stando a quanto dichiarato dalla vittima, pare avesse il collare.

Di Pietro Geremia