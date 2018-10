Sicilia, donna sparisce nel nulla: ritrovati solo gli abiti

Print This Post

Un vero e proprio mistero ha avvolto il paese di Milazzo in queste ore.

A quanto pare nel paese in provincia di Messina sarebbe misteriosamente sparita nel nulla una donna di 72 anni.

Nel dettaglio, la pensionata sarebbe uscita dal suo appartamento intorno alle11:00 di mercoledì scorso per recarsi in spiaggia quando, dopo un po’ di tempo non avrebbe fatto più ritorno.

A denunciare l’accaduto è stato il fratello della vittima il quale dunque, non vedendola più tornare, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le ricerche portando, almeno per ora, al rinvenimento dei vestiti della malcapitata proprio sulla spiaggia dove si era recata.

La vicenda, che è ancora poco chiara, è dunque al vaglio degli inquirenti i quali si stanno avvalendo della collaborazione Capitaneria di porto di Milazzo.

Di Pietro Geremia