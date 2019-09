Sicilia, donna viene intossicata da trancio di tonno: effettuati 5 campionamenti

Print This Post

Se l’è vista decisamente brutta una turista 67enne originaria di Milano e in vacanza in Sicilia.

A quanto pare la donna mentre si trovava a pranzo in un noto ristorante di San Vito lo Capo avrebbe ingerito un trancio di tonno rosso che avrebbe finito con l’intossicarla. In seguito al malore, la malcapitata turista sarebbe stata immediatamente condotta in gravi condizioni presso il locale nosocomio dove i medici dell’Asp di Trapani

appartenenti alla sezione “Servizio igiene degli alimenti di origine animali del Dipartimento di prevenzione veterinaria” avrebbero effettuato ben 5 campionamenti per esami batteriologici ricercando le istamine presenti nel pasto da lei consumato.

Una volta che le analisi saranno pronte e attentamente vagliate da parte del personale sanitario saranno rese note dall’Istituto Zooprofilattico di Palermo.