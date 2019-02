Sicilia, dramma della solitudine: 80enne trovato in casa in mezzo a urina e feci

Connect on Linked in

Un caso di un’amarezza indescrivibile è avvenuto a Modica, paese in provincia di Ragusa dove gli agenti della polizia Municipale avrebbero scoperto un 80enne in condizioni a dir poco raccapriccianti.

Nel dettaglio, l’anziano era sparito dalla circolazione da almeno 3 mesi tant’è che solo l’allarme di un parente che vive all’estero e che non aveva più sue notizie ha fatto partire le ricerche degli uomini della municipale, i quali, non appena entrati nell’appartamento dell’uomo, si sono trovati di fronte ad uno spettacolo raccapricciante: l’interno dell’abitazione, priva di servizi, aveva il pavimento sporco di urina e feci e proprio in quel luogo angusto viveva il povero 80enne che si trovava tra le altre cose allettato.

Una volta fatta l’amara scoperta, l’uomo è stato immediatamente trasportato dagli operatori del 118 presso l’ospedale Maggiore di Modica dove ha raccontato agli avventori che non avendo famiglia ed essendo in quelle condizioni, per 8 mesi non ha nemmeno potuto lavarsi rimanendo dunque nel triste stato in cui è stato ritrovato dagli agenti.

Di Pietro Geremia