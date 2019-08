Sicilia, dramma della solitudine: anziano tenta di togliersi la vita in casa propria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una giornata decisamente da dimenticare quella appena trascorsa a Modica, sita in provincia di Ragusa.

Nella città produttrice di uno dei migliori cioccolati al mondo pare un anziano, in un momento di forte fragilità emotiva dovuto alla solitudine in cui viveva, si sarebbe sparato un colpo di pistola alla tempia all’interno della propria abitazione.

Sentito il colpo di pistola i vicini avrebbero chiamato immediatamente i soccorsi i quali, una volta aver fatto irruzione all’interno della casa, avrebbero trasportato d’urgenza l’aspirante suicida al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Ragusa dove i medici del reparto di rianimazione avrebbero tentato il tutto per tutto pur di salvarlo.

Nonostante quello che si possa pensare, vogliamo ricordare a chi soffre che non è e non sarà mai solo. A Tal scopo ecco alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per ricevere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800.168.768.