Sicilia, dramma in mare: 20enne cade sugli scogli e muore

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri a Taormina.

Un 20enne originario della Tunisia e residente a Giardini Naxos sarebbe deceduto in seguito ad una caduta avvenuta in una parte scoscesa nella baia di Villagonia nella zona di Capo Taormina.

Secondo le prime indiscrezioni il ragazzo si era recato sul posto insieme ad fratello e ad un amico per una battuta di pesca quando, disgraziatamente, avrebbe perso l’equilibrio finendo così sulla dure e taglienti rocce.

In seguito all’incidente si sono precipitati in loco i soccorritori del 118 i quali non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte del giovane.