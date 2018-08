Print This Post

Incidente mortale tra Gerbini e Catenanuova. Intorno alle 7 di ieri dove a scontrarsi sono state tre auto sull’autostrada A 19 Palermo Catania.

Nel violento impatto 2 persone sono morte e 3 sono rimaste ferite. Per fare atterrare l’elisoccorso l’autostrada è stata chiusa in entrambe le corsie per consentire le cure ai feriti.

Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per stabilire cause e dinamiche dell’incidente.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato