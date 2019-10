Sicilia, duellano per amore con coltelli e tirapugni: arrestati per rissa

Print This Post

Un vero e proprio duello d’amore è avvenuto nei giorni scorsi ad Acireale, in provincia di Catania.

Proprio come in Cavalleria Rusticana, famoso racconto di Giovanni Verga, due giovani si sarebbero dati appuntamento all’alba per un duello chiaritore su questioni amorose.

Alla contesa, organizzata in grande stile con tanto di coltello e padrini, si sarebbero dunque presentati un 21enne e un 23enne per risolvere l’annoso problema delle avance fatte dal primo alla fidanzata del secondo, corteggiamenti che tra le altre cose pare siano state gradite alla ragazza.

Nei concitati attimi della lotta d’amore, che avrebbe provocato tre feriti, il 21enne avrebbe finto di allontanarsi per poi investire con la propria auto sia il rivale che il ‘padrino’ provocando n questo modo l’intervento degli uomini dell’arma dei carabinieri i quali, una volta espletate le formalità di rito, avrebbero sequestrato un coltello a serramanico e un tirapugni oltre ad arrestare i contendenti per il reato di rissa.