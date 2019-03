Sicilia, è ai domiciliari e provano a ucciderlo: fermate 2 persone

Connect on Linked in

Gli uomini della Polizia di Stato hanno fermato nella giornata di ieri due persone per il tentato omicidio di un 43enne di Vittoria, paese in provincia di Ragusa.

Stando a quanto emerso dalle indagini, pare i due si siano

introdotti all’interno dell’abitazione della loro vittima, che si trovava agli

arresti domiciliari, iniziando ad aggredirlo violentemente e ferirlo in maniera

molto grave con pugni, calci e bottiglie rotte nonostante la presenza della

moglie e dei figli piccoli.

Nella rissa anche il fratello della vittima sarebbe stato

colpito anche se in maniera non grave mentre la donna, per proteggere i bambini,

si è chiusa in una stanza fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Al termine dell’aggressione il bilancio è stato tutt’altro che positivo con uno

degli aggressori e la vittima ricoverati in ospedale per i danni riportati dall’aggressione

con particolare preoccupazione per quest’ultima che si troverebbe in prognosi

riservata.

Di Pietro Geremia