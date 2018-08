Sicilia, E’ la messinese Elisabetta Lucchese Miss Sicilia 2018

Connect on Linked in

Elisabetta Lucchese, 21 anni, di Messina, è Miss Sicilia 2018. È stata incoronata ieri notte da Claudia Trieste, Miss Italia 1997, madrina dell’evento, a Noto sullo splendido scenario di Piazza del Municipio, nella serata organizzata dal responsabile regionale di Miss Italia, Salvo Consiglio.

A lasciarle la corona è stata la diciannovenne di Capaci, Annalisa Buonocore. Grande l’euforia per la nuova reginetta siciliana “emozionata e colma di orgoglio per qualcosa che mi coglie di sorpresa. Certamente ci speravo ma non credevo di conquistare un titolo così prestigioso che mi offre la possibilità di essere la portacolori della Sicilia a Jesolo”. E dire che poco più di un mese addietro, Elisabetta Lucchese, aveva ottenuto qualcos’altro di molto importante come la laurea in Economia e Management d’impresa presso l’Università di Messina.

La nuova Miss Sicilia aveva conquistato il passaggio alle finali regionali il 30 luglio nella selezione svoltasi allo Stone Beach di Milazzo e successivamente era arrivato il salto alle prefinali nazionali con la fascia di “Miss Equilibra Sicilia Est” nella serata tenutasi al Casale Papandrea di Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 10 agosto.

L’elezione di Noto è avvenuta in una serata, presentata da Antonello Consiglio e Chiara Esposito Miss Sicilia 2016 e “prof” della trasmissione L’Eredità di Rai Uno, che è stata allietata dalla violinista trapanese Agata Fanzone, la quale, con le sue note, ha incantato tutti. Ospite d’onore Claudia Trieste, che ha incoronato pure Miss Noto Barocca. Impeccabile il trucco e parrucco curato per l’intera stagione da Veronica Caruso e Mario D’Ovidio dell’ Accademia D’Ovidio Multiproject. Un vero e proprio tour de force per Salvo Consiglio e company iniziato nel mese di giugno. Nell’appuntamento si è pure tenuta la consegna del titolo speciale “Miss Noto Barocca” che è andato alla diciannovenne di Borgetto, Giusy Marasà.

Per la 79esima edizione del concorso di bellezza più noto del paese, le miss che si disputeranno a Jesolo, dal 3 settembre, i 30 posti della finale e, quindi, il titolo di Miss Italia 2018 sono 180. Tra queste le siciliane:

Elisabetta Lucchese, Miss Sicilia 2018, 21 anni di Messina

Gabriella Farinato, Miss Miluna Sicilia Ovest, 18 anni di Paternò (CT);

Giulia Bellomo, Miss Rocchetta Bellezza Sicilia Ovest, 18 anni di Gela;

Clara Muscherà, Miss Miluna Sicilia Est, 25 anni di Itala Marina (ME);

Chiara Ferrara, Miss Equilibra Sicilia Ovest, 22 anni di Messina;

Sofia Tamà, Miss Sport Sicilia Est, 27 anni di Giardini Naxos (ME);

Valeria Cordaro, Miss Eleganza Sicilia Ovest, 20 anni di Spadafora (ME);

Michela Incardona, Miss Cinema Sicilia Est, 19 anni di Chiaramonte Gulfi (RG);

Marianna Taormina, Miss Sorriso Sicilia Est, 18 anni di Alcamo;

Desirèe Di Gregorio, Miss Eleganza Sicilia Est, 20 anni Mazara;

Michaela Chiacchari, Miss Rocchetta Bellezza Sicilia Est, 23 di Alimena (PA);

Ilenia Scuderi, Miss Sport Sicilia Ovest, 23 di Misterbianco (CT);

Alida Avarello, Miss Cinema Sicilia Ovest, 19 Ravanusa (AG)

Martina Rao, Miss Equilibra Sicilia Est, 19 anni di Palermo

Vanessa Corsaro, Miss Sorriso Sicilia Ovest, 18 anni di Paternò

Giusy Marasà, Miss Noto Barocca, 19 anni di Borgetto

Dunque ha fatto la parte del leone la provincia di Messina con 5 prefinaliste; a seguire Catania e Palermo con 3, Trapani con 2 e una per Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Infine eletta, pure, Miss Mascotte, Sefora Canigiula di Augusta (SR) che diventa la prima finalista regionale 2019.

Fonte: gds.it

(http://gds.it/2018/08/24/e-la-messinese-elisabetta-lucchese-miss-sicilia-2018-le-foto-dellincoronazione_905078/)