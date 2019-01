Sicilia, emanava fatture false: nei guai colosso dell’editoria

Print This Post

Gli uomini della guardia di finanza di Palermo hanno operato nella giornata di ieri un sequestro preventivo ai danni della “Aenne Press spa”, un’impresa operante nel settore della distribuzione editoriale.

Nel dettaglio pare che a seguito di alcuni controlli fiscali eseguiti dalle Fiamme Gialle nei confronti dell’azienda incriminata e di altri soggetti economici collegati, sarebbe emersa una frode fondata sull’emissione e sull’utilizzo di fatture false.

A seguito delle indagini sono stati dunque sequestrati dai militari delle disponibilità finanziarie, immobili e quote societarie per un valore complessivo pari a oltre 1,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda il legale rappresentante della società invece, si è aperta una indagine per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.