Il presidente della regione, Nello Musumeci, per contrastare il dilagare della Pandemia, ha emesso una nuova ordinanza che prevede tamponi rapidi per chi arriva nell’Isola da: Germania, Regno Unito, Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi e per chi vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti.

Viene introdotto l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati. La misura è meno drastica di quella prevista in zona gialla che invece impone di indossare la mascherina all’aperto in qualunque occasione.

Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 dicembre.