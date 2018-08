Sicilia, Emergenza sangue: appello dell’AVIS di Trapani ai donatori

Connect on Linked in

In virtù della carenza di donazioni e della consequenziale emergenza sangue che combacia quasi sempre con il periodo estivo, l’Avis provinciale di Trapani ha lanciato un appello ai donatori affinché anche nel mese di agosto possano recarsi presso le sedi territoriali o negli ospedali così da poterne garantire una giusta scorta. “Stiamo registrando serie difficoltà nella raccolta di sangue agli ospedali – spiega Francesco Licata, presidente provinciale dell’Avis Trapani che ha attivato in tutta la provincia una raccolta ogni fine settimana – ai nostri centri di raccolta fanno anche riferimento, nei momenti di bisogno, anche i nosocomi del Palermitano. Il sangue è un elemento che non può nascere in laboratorio se non ci sono donatori non possono esserci le scorte nei centri raccolta. Mancando sacche di sangue e plasma sono a rischio trasfusioni, interventi chirurgici programmati e quelli d’emergenza” – conclude Licata.

Di Pietro Geremia