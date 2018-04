Sicilia, ennesimo incidente mortale: perde la vita una giovane di 25 anni

Print This Post

Non si arresta la lunga scia di sangue sulle strade siciliane nel weekend pasquale. Dopo gli incidenti che hanno causato feriti e morti ecco l’ennesima tragedia verificatasi ieri sulla Strada provinciale 63 tra Donnalucata e Marina di Ragusa.

Questa volta a perdere la vita è stata una ragazza di 25 anni, Carla Barone diplomata all’Accademia della Belle Arti di Catania, che si trovava in sella alla moto guidata da un ragazzo di Comiso rimasto ferito in maniera non grave.

La ragazza è stata sbalzata violentemente a terra sbattendo la testa sul selciato, la caduta non gli ha dato scapo è morta sul colpo, i soccorritori purtroppo hanno potuto solo constatarne il decesso.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato