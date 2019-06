Sicilia, entra in casa di anziana e la aggredisce: arrestato 40enne

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Enna hanno arrestato nella giornata di ieri un 40enne del luogo per il reato di tentata rapina aggravata.

A quanto pare l’uomo, originario di Regalbuto e già conosciuto alle forze dell’ordine, pare che il 5 maggio scorso si sia introdotto all’interno di un’abitazione di proprietà di una povera pensionata iniziando ad aggredirla, afferrarla per il collo e percuoterla nel tentativo di costringerla a farsi consegnare i preziosi presenti in casa.

Fortunatamente per l’anziana donna solo grazie all’intervento di un vicino di casa il tentato furto non si è tramutato in tragedia e in seguito a tale evento sono immediatamente partite le indagini da parte dei militari, effettuate anche mediante l’escussione di testimoni e l’acquisizione di filmati dei sistemi di videosorveglianza, che hanno così portato all’individuazione del malvivente, al suo arresto e al suo conseguente trasferimento presso il carcere di Enna su disposizione dell’autorità giudiziaria.