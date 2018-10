Sicilia, era salita sul treno senza biglietto: cancellata multa ad una passeggera

Connect on Linked in

Multa cancellata da parte di Trenitalia ad una passeggera che non aveva trovato in stazione la biglietteria automatica.

L’episodio è avvenuto nello scorso agosto quando una donna salita sul treno regionale che da Campofelice l’avrebbe portata a Bagheria sarebbe incorsa ad una multa per la mancanza di biglietto.

Nel dettaglio, sembra che la passeggera non abbia potuto fare il biglietto per via della mancata presenza di una biglietteria nella stazione di partenza in quanto la più vicina, un punto vendita, si trovava fuori dalla stazione, sulla statale 113.

Una volta salita sul treno, il controllore le avrebbe chiesto di pagare il biglietto, del costo di 3,80 euro, più una piccola sanzione di 5 euro ma al diniego della donna ha infine comminato una multa ammontante a 200 euro.

In seguito la passeggera ha inviato un reclamo alla nota azienda ferroviaria italiana la quale, una volta vagliato bene il caso e sentito lo stesso controllore, ha deciso bene di annullare la sanzione invitandola dunque a pagare il solo importo di 3,80 euro corrispondente al costo del biglietto Campofelice-Bagheria.

Di Pietro Geremia