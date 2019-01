Sicilia, era scomparsa da 5 giorni: ritrovato il cadavere di una 85enne

Connect on Linked in

Un inizio dell’anno da dimenticare per gli abitanti di Nesina, paese in provincia di Catania.

Dopo pochi giorni dalla scomparsa della signora Mariella, una pensionata di 85 anni, ne è stato ritrovato il cadavere l’altro ieri.

La donna era scomparsa il 26 Dicembre e da allora era scattata sia in paese che su facebook una vera e propria task force per cercare di capire che fine avesse fatto.

Nel dettaglio, l’85enne era uscita di casa per una passeggiata e a causa di un guasto del bus era stata fatta scendere non sapendo dire però dove si trovava. Allarmati, i familiari si sono immediatamente rivolti alla polizia per cercare di individuare le chiamate che aveva localizzato l’ultima cella alla quale si era agganciato il cellulare proprio in piazza Europa.

Solo dopo solerti ricerche delle forze dell’ordine il corpo della povera pensionata è stato trovato e riconsegnato ai familiari per la sepoltura.

Di Pietro Geremia