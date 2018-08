Sicilia, esce con gli amici ma viene travolto da un’auto: deceduto 20enne

Connect on Linked in

Un tragico avvenimento è avvenuto ad Aci Bonaccorsi, paese in provincia di Catania. Nella notte tra Venerdì e Sabato scorso infatti, J.B. un 20enne del luogo, è deceduto in seguito ad un violentissimo scontro con un’automobile. Nel dettagli, il giovane, che era uscito per una tranquilla serata con gli amici, si trovava a bordo del suo scooter Honda SH 300 quando, per motivi ancora da chiarire, ha subito il violento sinistro con mezzo a 4 ruote venendo così scaraventato a terra. Sul posto si sono recati immediatamente i soccorritori del 118 i quali, vedendo le gravissime condizioni del giovane, hanno deciso di trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove purtroppo però non c’è stato nulla da fare. Sul caso indaga la procura di Catania la quale ha aperto un fascicolo di indagine per accertare le responsabilità.

Di Pietro Geremia