Sicilia, esce dall’auto e viene travolto: grave un 27enne

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri a Paternò, paese in provincia di Catania.

A quanto pare infatti,un ragazzo di 27anni sarebbe stato travolto da un mezzo in corsa dopo essersi fermato con la sua auto lungo la Strada Statale 121 in direzione della città etnea.

Nel dettaglio, il giovane si era accostato con la sua macchina ed era sceso dal mezzo per ragioni ancora da comprendere quando, ad un certo punto, è stato violentemente travolto da un altro mezzo in corsa.

In seguito al sinistro sul posto si sono recati i soccorritori del 118 che, per via delle gravità delle ferite, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ragazzo d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania dove il giovane si troverebbe tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Paternò che hanno effettuato i rilievi per stabilire con certezza la dinamica dell’incidente.

Di Pietro Geremia