Sicilia, esce di casa e si butta sotto un’ auto in corsa: morta suicida una 52enne

Si alza, indossa le ciabatte, esce e si getta contro un’auto in corsa. Una 52enne ha deciso in questo modo di farla finita, senza dare spiegazioni al marito ancora incredulo per l’accaduto.

La tragedia è accaduta lungo la strada statale Palermo-Agrigento nei pressi di Villa Fabiana.

La donna ha aspettato il transito di un’auto e vi si è gettata sotto rimanendone uccisa, il conducente dell’automobile in questione è scappato probabilmente in preda al panico.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del gesto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato