Sicilia, escursione sotto al sole: soccorsa turista agrigentina

Non è stata di certo una buona idea quella posta in essere nei giorni scorsi da parte di una 52enne originaria di Agrigento.

A quanto pare la donna aveva organizzato insieme ai suoi amici un’escursione nella bellissima riseva naturale dello Zingaro sita a Trapani.

Una volta avviati a piedi, la comitiva sarebbe arrivata all’altezza di Cala Capreria quando, per via del forte caldo cocente, la 52enne avrebbe iniziato ad accusare un malore tanto da spingere i propri compagni a chiamare gli operatori del 118.

Trattandosi di una zona impervia per le normali ambulanze, a prestare i primi interventi sarebbero stati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico i quali avrebbero trasportato la barella con sopra la paziente per ben 500 metri prima di consegnarla ai sanitari che l’avrebbero trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito.

Di Pietro Geremia