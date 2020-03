Sicilia, esercito e sport: la squadra testimonial per la presentazione del Calendesercito 2020 insieme ai piccoli atleti di “Fencing for change”

Print This Post

Domani, l’intera compagine calcistica del Palermo Calcio poserà come testimonial d’eccezione per la presentazione del Calendesercito 2020, insieme al comandante militare dell’Esercito in Sicilia, generale di divisione Maurizio Angelo Scardino.

Nella stessa giornata, il Presidente Dario Mirri e l’AD Rinaldo Sagramola parteciperanno insieme ad alcuni studenti dell’istituto scolastico “Maredolce” e a rappresentanti delle istituzioni che vi hanno collaborato, alla “prima stoccata” del progetto di integrazione ed inclusione sociale attraverso lo sport, denominato “Fencing for change”.

“Fencing for change”, la scherma per il cambiamento, è uno sforzo a favore degli studenti delle aree metropolitane a maggior rischio sociale che, grazie alla sinergia con Curia, Comune, CONI, Università, Ufficio scolastico regionale, Coordinamento di Educazione Fisica e, soprattutto, con la Federazione Italiana Scherma, è giunto alla sua terza edizione.

Il Calendario dell’Esercito del 2020, che a Palermo sarà presentato domani, è intitolato “Soldati” e dedicato a coloro che hanno scelto di servire in armi la Patria con lealtà e orgoglio, capaci di sacrificare la propria vita per la difesa del Paese e per il bene della collettività.

L’opera è un viaggio attraverso tutte le componenti dell’Esercito ed è stata una preziosa occasione per celebrare le Armi, i Corpi e le Specialità, gli equipaggiamenti, i mezzi e sistemi d’arma peculiari di ciascuna, ripercorrendone le origini, i compiti, le caratteristiche di impiego e il contributo in termini operativi.

Primo appuntamento a Palazzo Sclafani, salita Manganelli 14, Palermo, domani alle ore 11.00.