Sicilia, esorcismo Hot: prete condannato a 6 anni

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nella giornata di ieri il tribunale di Palermo ha condannato a sei anni e 10 mesi di reclusione un prete originario del capoluogo siciliano per violenza sessuale.

Stando a quanto sarebbe emerso dalle indagini e confermato dal procedimento, pare che il parroco palermitano abbia molestato e palpeggiato alcune parrocchiane che si erano rivolte speranzose a lui per chiedergli esorcismi.

Il prete dunque, promettendo loro di liberarle dai problemi materiali e psicologici che vivevano, le avrebbe violentate in maniera sistematica tanto da portarle, dopo un lungo percorso di recupero, alla denuncia presso l’autorità giudiziaria facendo così partire tutti gli accertamenti dai quali sarebbe emerso come l’uomo abbia approfittato della loro vulnerabilità per commettere atti sessuali. ions: domFilt