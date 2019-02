Sicilia, esplode una bombola a Bagheria: grave un 48enne

Print This Post

Momenti di vera paura quelli vissuti nella giornata di ieri a Bagheria, comune in provincia di Palermo.

A quanto pare una fuga di gas all’interno di un appartamento sito al secondo piano di una palazzina del centro palermitano avrebbe provocato una tale esplosione da ustionare gravemente un uomo di 48 anni.

In seguito alla deflagrazione, che ha provocato danni anche agli appartamenti limitrofi, sono stati chiamati i vigili del fuoco i quali hanno messo in sicurezza la zona permettendo così agli operatori del 118 di poter trasportare l’uomo in codice rosso presso l’ospedale Civico di Palermo, dove i medici stanno facendo il possibile nonostante le sue condizioni siano molto gravi.

Sul posto anche gli agenti della polizia di Bagheria i quali hanno avviato le indagini volte a determinare la dinamica dei fatti grazie anche ad alcune testimonianze.

Di Pietro Geremia