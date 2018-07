Sicilia, estate sicura: arrivati 6 elicotteri anticendio nuovi di zecca

Connect on Linked in

Una Sicilia sempre più preparata agli incendi estivi. L’Assessore regionale del Territorio e Ambiente Toto Cordaro ha annunciato nella giornata di ieri la stipulazione del contratto di servizio aereo antincendio tra il Corpo Forestale della Regione e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla “E+S Air Srl e dalla Helix com Srl.

Nel dettaglio, l’accordo prevede l’utilizzo di ben 6 elicotteri monomotore del tipo AS350 Ecureuil, che si caratterizzano per potenza, agilità e versatilità, i quali saranno posizionati nelle basi di Randazzo (CT), San Fratello (ME), Boccadifalco (PA), Geraci Siculo (PA), Valderice (TP) e Caltanissetta con l’obiettivo di coadiuvare e supportare le operazioni del Corpo Forestale.

“La tutela e la conservazione del territorio richiede i mezzi e le risorse per farvi fronte ed è per questo che il Parlamento siciliano, con una recente norma in finanziaria, ha rimosso il blocco del turn over del Corpo Forestale in divisa che oggi vede il personale in servizio numericamente inadeguato aprendo così le porte alla previsione di nuove assunzioni ed è allo studio dell’Assessorato il progetto di riforma dell’intero settore” – ha commentato l’assessore Cordaro.

