Sicilia, estorcevano da più di due anni pensione ad invalido: 3 arresti

Connect on Linked in

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato, in flagranza di reato, il 27enne Giuseppe Burrafato, il 41enne Massimiliano Fricano, e la 26enne Maria Burrafato, tutti di Termini Imerese.

I tre sono accusati di estorsione aggravata nei confronti di un invalido civile sottoposto, da anni, a soprusi e costretto a passare l’intera pensione di invalidità, o una gran parte di essa, ai suoi aguzzini. Stanco ormai delle prepotenze si è recato dai Carabinieri ai quali ha chiesto aiuto.

Le minacce si erano fatte sempre più insistenti, l’appuntamento era fisso, ogni primo giorno del mese di consegna delle pensioni, gli aguzzini si facevano trovare davanti all’ufficio postale di Termini Imerese per l’incasso. Questa volta ad attenderli vi erano i Carabinieri che, dopo aver assistito alle minacce di morte qualora il pensionato non avesse consegnato il dovuto e successivamente alla consegna del denaro, sono intervenuti e li hanno tratti in arresto. Il rifiuto da parte della vittima, in questi anni, secondo quanto denunciato dalla vittima stessa, gli costava percosse e umiliazioni.

Dopo le formalità di rito, i due uomini sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Termini Imerese mentre la donna presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli come disposto dal Pubblico Ministero di Turno della Procura di Termini imerese. Le indagini, continuano, sotto il coordinamento della Procura di Termini Imerese.