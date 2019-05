Sicilia, evade continuamente dai domiciliari: in carcere tunisino

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla stazione di Pachino hanno arrestato nella giornata di ieri un tunisino di 37 anni per evasione.

A quanto pare l’uomo era stato sottoposto nel 2017 agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia ma, nonostante la misura cautelare inflittagli, l’avrebbe continuamente violata nel tempo in barba all’autorità costituita.

Dopo l’ennesima evasione dunque, i militari hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa trasferendo l’uomo presso il carcere Cavadonna a disposizione dell’autorità giudiziaria aretusea.